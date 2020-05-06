MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! İşte berber ve kuaförlerin çalışma sistemi
GeriGündem Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! İşte berber ve kuaförlerin çalışma sistemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 18:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! İşte berber ve kuaförlerin çalışma sistemi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! İşte berber ve kuaförlerin çalışma sistemi
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi.

Berber, güzellik salonu ve kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında çalışanlar maske kullanacak, müşteriler ise yapılacak işleme göre maskeyi çıkarabilecek. Berberlerde jilet, ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, sakal tıraşı, makineyle kısaltılma şeklinde yapılabilecek. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek.

Bakan Koca: Türkiye'miz Corona Virüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştırSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından Corona Virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini canlı yayında aktarıyor. "Türkiye'miz Corona Virüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır." diyen Bakan Koca, "Başarı bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak ve uymak başarının garantisidir." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle