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Haber Giriş: 06.04.2020 - 18:50,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Provokatif paylaşım yapan kişiler yakalandı

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Provokatif paylaşım yapan kişiler yakalandı
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan kişilerin tespit edilerek yakalandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

Sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 3576 sosyal medya hesabı incelendi, 616 şüpheli şahıs tespit edildi, 229 şahıs yakalandı.

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