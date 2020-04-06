Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Provokatif paylaşım yapan kişiler yakalandı
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif corona virüs paylaşımı yapan kişilerin tespit edilerek yakalandığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
Sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan; 3576 sosyal medya hesabı incelendi, 616 şüpheli şahıs tespit edildi, 229 şahıs yakalandı.
Sosyal medyada son 21 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 6, 2020
3️⃣.5️⃣7️⃣6️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
6️⃣1⃣6️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
2️⃣2️⃣9️⃣ şahıs yakalandıhttps://t.co/YV1gDZO1aO pic.twitter.com/SByTa2ZWtn
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