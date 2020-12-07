Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hepsi ele geçirildi
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Yıldırım operasyonları kapsamında Bingöl'de terör örgütüne ait depo/sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildiğini açıkladı
İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi
Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam ediliyor.
Bu kapsamda; *Genç İlçesi Sağgöze Köyü” kırsalında 40 tim ve 535 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildi.
Tespit edilen depo ve sığınaklarda;
- 900 adet 7,62 mm.fişek,
-1 adet EYP düzeneği,
-1 adet güneş paneli,
-1 adet akü,
-10 adet büyük tüp
-9 adet küçük tüp
-135 kg toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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