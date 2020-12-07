Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hepsi ele geçirildi

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Bingöl’de terör örgütüne ait depo ve sığınaklarda 135 kilogram toz esrar ele geçirildi

Yıldırım operasyonları kapsamında; Bingöl’de, terör örgütünün kış üslenmesini bertaraf etmek üzere İl Jandarma Komutanlığınca operasyonlara devam ediliyor.

Bu kapsamda; *Genç İlçesi Sağgöze Köyü” kırsalında 40 tim ve 535 personel ile gerçekleştirilen operasyonda, 16 ayrı noktada; terör örgütüne ait 6 adet depo ve 7 adet sığınak tespit edildi.

Tespit edilen depo ve sığınaklarda;

- 900 adet 7,62 mm.fişek,

-1 adet EYP düzeneği,

-1 adet güneş paneli,

-1 adet akü,

-10 adet büyük tüp

-9 adet küçük tüp

-135 kg toz esrar ile çok miktarda muhtelif gıda, yaşam ve sağlık malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.