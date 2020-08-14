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DHA
Haber Giriş: 14.08.2020 - 10:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede yer alan Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Gri listede yer alan Belyan Bozyiğit etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, "Van'ın Çatak kırsalında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Gri Liste'de aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle gri listede yer alan Destan kod adlı Belyan Bozyiğit olduğunu bildirdi.

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