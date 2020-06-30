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Haber Giriş: 30.06.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist teslim oldu

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bir terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Terör örgütünde çözülme devam ediyor, bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları devam etmektedir.

Bu kapsamda, Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışması neticesinde; 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 93’e yükselmiştir.

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