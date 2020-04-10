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Haber Giriş: 10.04.2020 - 21:49,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı
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İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır" denildi.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Büyükşehir ve Zonguldakta 48 saat sokağa çıkma yasağı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 30 Büyükşehir ve Zonguldakta 48 saat sokağa çıkma yasağı

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