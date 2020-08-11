MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2’si anne oğul 3 terörist teslim oldu
GeriGündem Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2’si anne oğul 3 terörist teslim oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2’si anne oğul 3 terörist teslim oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 2’si anne oğul 3 terörist teslim oldu
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2’si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle; 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128’e yükseldi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle