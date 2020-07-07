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DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi. 

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonun sürdüğü kaydedildi.

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