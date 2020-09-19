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Haber Giriş: 19.09.2020 - 09:12 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 157'ye yükseldi

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 157'ye yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, ''Terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubu bugün Şırnak ve Mardin’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157’ye yükseldi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.

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