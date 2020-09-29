Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu.