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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1 terörist daha teslim oldu
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 1 teröristin Mardin'de Hudut birliğine teslim olduğunu duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle;
İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen başarılı ikna çalışmaları sonucunda bölücü terör örgütünden kaçışlar hızlandı. Bu kapsamda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla Suriye’de faaliyet yürüten 1 örgüt mensubu daha bugün Mardin’de Hudut Birliğine teslim oldu.
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