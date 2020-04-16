Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Asılsız corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, son bir aydaÿasılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama göre, asılsız corona virüs paylaşımı yapan 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 756 şüpheli şahıs tespit edildi ve 303 şahıs yakalandı.
Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 16, 2020
5️⃣.6️⃣0️⃣3️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,
7️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,
3️⃣0️⃣3️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/zQkXDcTnle
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