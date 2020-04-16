Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Asılsız corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama göre, asılsız corona virüs paylaşımı yapan 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 756 şüpheli şahıs tespit edildi ve 303 şahıs yakalandı.

Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif Koronavirüs paylaşımları yapan;

5️⃣.6️⃣0️⃣3️⃣ sosyal medya hesabı incelendi,

7️⃣6️⃣5️⃣ şüpheli şahıs tespit edildi,

3️⃣0️⃣3️⃣ şahıs yakalandı pic.twitter.com/zQkXDcTnle — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 16, 2020