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Haber Giriş: 16.04.2020 - 21:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Asılsız corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! Asılsız corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı
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Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, son bir aydaÿasılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama göre, asılsız corona virüs paylaşımı yapan 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 756 şüpheli şahıs tespit edildi ve 303 şahıs yakalandı.

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