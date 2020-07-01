Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9 yabancı terörist sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9 Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11.11.2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 YTS, ülkemizden gönderilmiştir" denildi.

Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.



Bu kapsamda 9️⃣ Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edildi.



Böylelikle 11 Kasım 2019 tarihinden itibaren; 1️⃣1️⃣3️⃣'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 3️⃣3️⃣8️⃣ YTS, ülkemizden gönderildi. — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) July 1, 2020