MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9 yabancı terörist sınır dışı edildi
GeriGündem Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9 yabancı terörist sınır dışı edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9 yabancı terörist sınır dışı edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 9 yabancı terörist sınır dışı edildi
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, "Belçika vatandaşı 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi. Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda 9  Belçika vatandaşı, ülkesine sınır dışı edilmiştir. Böylelikle 11.11.2019 tarihinden itibaren 113'ü AB, ABD ve Avustralya uyruklu olmak üzere toplam 338 YTS,  ülkemizden gönderilmiştir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle