DHA
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açaıkladı: 1 terörist teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, ''Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.'' açıklamasında bulundu
İçişleri Bakanlığı, ''Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.'' açıklamasında bulundu
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