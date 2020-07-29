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DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açaıkladı: 1 terörist teslim oldu

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı açaıkladı: 1 terörist teslim oldu
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, ''Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.'' açıklamasında bulundu

İçişleri Bakanlığı, ''Son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen örgüt mensubunun teslim olması ile birlikte ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden kaçarak sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 117'ye yükseldi.'' açıklamasında bulundu

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