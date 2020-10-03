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Haber Giriş: 03.10.2020 - 15:45 |  Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, ''Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'' açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

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