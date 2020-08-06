Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı, her geçen gün artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösterdiği ve birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle