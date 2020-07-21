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DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 17:19,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

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