DHA
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, ''İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.'' açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay-Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat ve jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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