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DHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 21:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberine göre; Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde jandarma birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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