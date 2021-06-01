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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı 1 Haziran normalleşme kararlarının detaylarını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası açıklanan 1 Haziran normalleşme kararlarının tüm detaylarını yayımlandığı genelge ile açıkladı
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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