Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Yerlikaya: Sibergöz-20 operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından Sibergöz-20 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"64 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

20 ilde internet üzerinden sanal ortamda 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonlarında 64 şüpheli yakalandı. Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde, onlara göz açtırmayacaklar.

20 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “Sibergöz-20” operasyonları düzenlendi.

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64 şüphelinin; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları 'oltalama (phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti' adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

'KARARLILIK' MESAJI

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.