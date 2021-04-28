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Haber Giriş: 28.04.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu'dan önemli mesajlar

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu'dan önemli mesajlar

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu, Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşmanın gerçekleşeceğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

EVLAT NÖBETİNDE BİR KAVUŞMA DAHA

- Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

- İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süyleyman Soyludan önemli mesajlar

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