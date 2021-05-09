Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tam kapanma açıklaması! 'Önce sabır sonra bayram....'

Bakan Soylu, Kars'ta DSİ 24. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, hem sınırların içinde hem de sınır ötesinde ülkenin huzurunu, güvenliğini ve asayişini temin için topyekun mücadele verdiklerini söyledi.

Mardin'in Nusaybin kırsalında, dün 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Yine bir gün önce Tunceli'de güvenlik güçlerimizin, polisimizin, jandarmamızın, istihbaratımızın aldığı bir duyum çerçevesinde sıkıştırılan 3 terör örgütü mensubu ki tam netleşmesini bekliyoruz. Bunlardan birisinin bölge sorumlusu ve turuncu kategoride olduğunu biliyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin önemli bir operasyonuyla etkisiz hale getirildiler. Yine dün gece itibarıyla Hakkari'de Alandüz dediğimiz mevkide, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi de mevcut. Yani bir taraftan Eren operasyonlarıyla, diğer taraftan hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır dışında, Irak'ta yürüttüğü huzurumuz için önemli olduğunu düşündüğümüz, hem Avaşin-Basyan'da hem de Metina'da yürütülen operasyonlarla kışı sürekli sahada geçiren güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, bahar başlar başlamaz yine aynı kararlılığı aynı heyecanı, aynı anlayışı sürdürmektedir."

"EREN OPERASYONLARI 15 AYRI BÖLGEDE DEVAM EDİYOR"

Soylu, Eren operasyonlarının 15'incisine de Kars bölgesinde başladıklarını belirterek, 1071 personelin katılımıyla Eren-1'in 11 Ocak tarihinde başlatıldığını anımsattı.

Halen 912 jandarma özel harekat ve komando, 10 polis özel harekat timi olmak üzere toplam 15 bin 674 personelle Eren operasyonlarının 15 ayrı bölgede devam ettiğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Burada 75 iş birlikçi de yakalandı. 15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Bu 8 bin mağara ve sığınak, bu ülkenin dağlarında, bu ülkenin sınırları içerisinde. Eren operasyonlarında ise ocakta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi."

Güvenlik güçlerinin operasyonlardaki fedakarlığından bahseden Soylu, "Şehadeti göze alan ve bu konuda herhangi bir çekinceleri olmayan kahramanlarımız, bazen yürümekte bile zorluk çekilen birçok yere günlerce yürüyerek, pusu atarak, operasyon gerçekleştiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Eren operasyonlarında 127 mayın EYP, tuzaklanmış şekilde bulundu. Yaklaşık 412 kilogram patlayıcı ele geçirildi. 138 silah, 45 bin 395 mühimmat ve 439 kilo da esrar ele geçirildi." diye konuştu.

Bakan Soylu, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Terör örgütlerinin arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini ifade eden Soylu, "Artık biz söylemekten yorulduk, onlar arkalarında durmaktan yorulmadılar. Para, lojistik, kaynak, moral, her şeyi terör örgütlerine sağlayanları da esas itibarıyla bu operasyonlarda mağlubiyete uğrattığımızı, ülkemize, sınırlarımızın içerisinden ve dışarısından Türkiye'ye oyun kurulamayacağını, bu millet de devlet de Cumhurbaşkanımız liderliğinde kadrolarımızla, kahraman güvenlik güçlerimizle göstermiş durumdadır." dedi.

Bir ülkenin güçlenmesi ve insanının refah içinde yaşaması için güvenliğin önemli bir yapı olduğuna işaret eden Soylu, bu anlamda eskiye göre şimdi Kars'ın turist çeken önemli bir kent haline geldiğini belirtti.

"TEDBİRLER İÇİN TÜM DENETİM MEKANİZMALARIYLA SAHADAYIZ"

Annelerin de Anneler Günü'nü kutlayan, şehit anneleri, eşleri ile çocuklarına minnet ve şükranlarını dile getiren Soylu, Diyarbakır Anneleri'yle dün bir araya geldiklerini anımsattı.

Tam Kapanma dönemine ilişkin de değerlendirmede bulunan Soylu, tedbirler için tüm denetim mekanizmalarıyla sahada olduklarını vurguladı.

Kovid-19 vakası sayısının 63 bin civarından aşağıya doğru inişe geçtiğini anımsatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün geldiğimiz nokta 18 bin civarında. Milletimizin yapmış olduğu büyük bir fedakarlıkla rakamlar 63 binden 18 bine inmiş durumdadır. Bu sahada da görülüyor zaten. Hastanelerde, yoğun bakım ünitelerinde tüm rakamlar da net ve açık olarak ortadadır. Çünkü mutasyonun oluşturduğu yeni ivme, milletimiz ve bizi endişeye sevk etmişti ve Türkiye'nin her tarafında şehirlerin giriş ve çıkışlarında, ana caddelerde tüm denetimlerimiz büyük bir anlayışla devam etmektedir. Günde ortalama 100 bin kolluk gücümüz, jandarma ve polisimiz, sadece genel asayiş, narkotik, terörle mücadelenin dışında, diğer yaptığı işler dışında, salgın denetimi gerçekleştirmiştir."

"VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU, VATANDAŞLARI YALNIZ BIRAKMIYOR"

Bu süreçte vatandaşları yalnız bırakmadıklarını anlatan Soylu, "21 milyon 65 yaş üstü büyüğümüze Vefa Sosyal Destek Gruplarımızla birlikte ulaşılmaktadır. Onlar yalnız bırakılmamaktadır ve dünyanın hiçbir yerinde böyle bir operasyon söz konusu değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, zaten vatandaşlarımızı ekonomik açıdan yalnız bırakmamak için ellerinden geleni yapıyor." diye konuştu.

Bakan Soylu, 112 Acil Çağrı sisteminin ise 24 saat çalıştığını belirterek, özellikle kamu düzeni ve güvenliğinde bir problem bulunmadığını, diğer taraftan sağlık sisteminin sürdürülebilir olarak devam ettiğini dile getirdi.

Üretim ve tedarik zincirinde tarım başta olmak üzere herhangi bir problem bulunmadığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'de üretimin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

"BAYRAMDA VATANDAŞLARIMIZDAN BİR FEDAKARLIK DAHA BEKLİYORUZ"

Bir taraftan salgınla mücadele ederken diğer taraftan da ülkesinin ekonomisini ayakta tutmaya çalışan bir anlayışın sürdürüldüğünü vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Bayrama yaklaşıyoruz ve milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde eksilmeden daha güzel bayramlar geçirebilmemiz için hep birlikte kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız. Eğer bayramlaşmalarda kurallara uymazsak karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz ve fedakarlığımız boşuna gider. Çocuklarımız artık okula gitmek istiyor, esnaflarımız dükkanlarını açmak istiyor. Milletimizden istirhamımız, onlardan çok şey istediğimizin bilincindeyiz ama 'önce sabır sonra bayram' diyoruz. Bayramda da sabretmeliyiz."

Soylu, Türkiye'de ortalama 500-600 pazar açıldığını ifade ederek, bu anlamda önümüzdeki cumartesi günü de pazar yerleri için aynı kuralları uygulayacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya, İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İller İdaresi Genel Müdürü Kürşat Kırbıyık, Vali Türker Öksüz, Erzurum Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve diğer yetkililer katıldı.

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