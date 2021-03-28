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Haber Giriş: 28.03.2021 - 18:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak PKK/YPG'ye ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği,2 Doçka silah namlusu,200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi

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