Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez'de sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak PKK/YPG'ye ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW Füzesi, 24 Kalaşnikof P. Tf. 1 Keskin Nişancı Tüfeği,2 Doçka silah namlusu,200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi
PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 28, 2021
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak;
2 TOW Füzesi,
24 Kalaşnikof P. Tf.
1 Keskin Nişancı Tüfeği,
2 Doçka silah namlusu,
200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi.
Emniyet İstihbarat, TEM birimlerimiz ve Suriye Görev Gücü 👏👏👏 pic.twitter.com/ANOir41S7M
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