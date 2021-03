Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz

"AFAD, AFET YÖNETİMİNİN KALBİ"

Türkiye'nin afet planlarını geliştirdiğini ve kapasitesini çok yükselttiğini söyleyen Soylu, AFAD'ın önemini şu sözlerle anlattı:

"AFAD, Türkiye için çok önemli olarak nitelendirebileceğimiz bir kurum. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. AFAD, afet yönetiminin kalbi. Tüm kurumlarımız burada saha operasyonlarını yapıyorlar, hem lojistiği yönetiyorlar, hem de ihtiyaçları belirleyip sahayı koordine etmeye çalışıyorlar. Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor."

"DEPREME KARŞI HER AN HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Türkiye'nin deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıya olduğunu belirten Soylu, depreme karşı her an hazırlıklı olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

2021'in Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini hatırlatan Soylu, afet sistemi yönetimini yeniden organize ettiklerini ve bu yıl da 81 ilin tamamında afete karşı risk azaltma planlarının gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"DEPREMİN İLK 6 SAATİ ÇOK ÖNEMLİ"

Deprem sonrasında ilk 6 saatin önemine vurgu yapan Soylu, yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı:

"Biz depremin ilk 6 saatini iyi yönetmeliyiz. Deprem için en temel sonuçlardan birisi de yangınlardır. Elektrik şalterlerinin indirilmesi, doğal gaz vanalarının kapatılması çok önemli. AFAD çantası alınarak evden sakin ve hızlı adımlarla çıkılması gerekir. Bizim en temel problemlerimizden biri de trafiğin tıkanması. Vatandaşlar yolların açık kalmasına özen göstermeli. Telefon konuşması da çok önemli bir konu. Görüşmeler internet üzerinden yapılmalı."

"AFAD UYGULAMASI DEPREM ANINDA VATANDAŞI YÖNLENDİRECEK"

"AFAD" ismiyle yeni bir uygulama geliştirildiğini açıklayan Soylu, uygulamanın deprem anında vatandaşı yönlendireceği bilgisini de paylaştı. "AFAD" uygulamasının yüzde 80'inin tamamlandığını ve birkaç ay içinde uygulamanın hizmete sunulacağını açıkladı.

'BİNALARIN ÇOĞU DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRİLDİ'

1999 depreminden sonra yapıların birçoğunun depreme dayanıklı hale getirildiğini aktaran Soylu, "Kentsel dönüşüm çalışmaları da süratli bir şekilde devam ediyor" dedi.

"İLETİŞİMİN KESİLMEMESİ İÇİN YENİ SİSTEMLER HAZIRLADIK"

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Nasıl bir depremle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Depreme her an hazırlıklı olmalıyız. Bizim tedbirlerimizi almamız gerekir. İletişimin kesilmemesi için yeni sistemler hazırladık. Teknolojik imkanlarla depreme hazırlıklıyız."