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Haber Giriş: 06.07.2020 - 09:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İçişleri açıkladı! 1 Ocak'tan bu yana 94'e yükseldi

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Son dakika haberi: İçişleri açıkladı! 1 Ocak'tan bu yana 94'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.

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