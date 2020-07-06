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Son dakika haberi: İçişleri açıkladı! 1 Ocak'tan bu yana 94'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı: Terör örgütünde çözülme devam ediyor, ikna çalışmaları neticesinde bir terörist daha teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 94'e yükseldi.
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