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Son dakika haberi... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliye

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#İBB#Yolsuzluk Soruşturması#Eyüp Subaşı
Son dakika haberi... İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 21:51

Son dakika haberi... İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Eyüp Subaşı, Kabil Taşcı ve Güngör Gürman etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol ile tahliye oldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

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Soruşturma kapsamında, "örgüte üye olmak" ve "rüşvet vermek" suçlarından tutuklanan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet vermek" ve "örgüte üye olmak" suçlarından tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman'ın savcılığa ek ifade vermek istediği öğrenildi.

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Savcılık, alınan ifadelerinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olduğunu değerlendirerek şüphelileri, "konutu terk etmemek" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

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Hakimlik, 3 şüphelinin talep yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine karar verdi.

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#İBB#Yolsuzluk Soruşturması#Eyüp Subaşı

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