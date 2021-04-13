Son dakika haberi: İBB'den toplu ulaşımda 'yoğun saat' uygulaması
Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım için yeni kararların alındığını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da toplu ulaşımla ilgili yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.
Twitter'dan paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "İstanbullu hemşerilerimizin dikkatine. Cumhurbaşkanlığınca alınan yeni pandemi kısıtlamaları göz önünde bulundurularak, İBB tarafından İstanbul’da toplu ulaşımla ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır." notunu düştü.
İşte İstanbul'da Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararları:
* İBB olarak, toplu ulaşımda yarın itibarıyla "yoğun saat" uygulamasına geçilecektir.
* Tüm toplu taşıma sistemleri sokağa çıkma yasağının 3 saat öncesinden itibaren (16:00-19:00 arası) tam kapasite hizmet verecektir.
* 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın İstanbulkarları Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ulaşıma kapatılacaktır.
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