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Haber Giriş: 12.02.2020 - 18:10,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Hulusi Akar, Mark Esper ile görüştü

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Son dakika haberi: Hulusi Akar, Mark Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'nın yapıldığı Brüksel'deki NATO Karargahı'nda ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü. Akar-Esper görüşmesinde İdlib'deki son gelişmeler konusunda hem ABD hem NATO'nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Brüksel’deki NATO Karargahı’nda çeşitli görüşmeler de gerçekleştirdi. Bakan Akar, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaretinin ardından “Kararlı Destek Misyonundaki Çerçeve Ülkeler Toplantısı”na katıldı.

İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye’nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıda yer alan Bakan Akar, daha sonra ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de görüştü. Görüşmede, Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

İdlib’deki gelişmelerin de ele alınacağı ana oturum öncesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Akar, İdlib’deki son gelişmelere yönelik ABD’li yetkililerin yaptığı açıklamalardan duyulan memnuniyeti dile getirdi. Bu bağlamda hem ABD hem de NATO’nun daha somut katkılarda bulunmasının önemi ifade edildi.

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