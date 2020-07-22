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Haber Giriş: 22.07.2020 - 00:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hukuk Muhakemeleri Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi

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Son dakika haberi: Hukuk Muhakemeleri Kanun Teklifi Meclis'te kabul edildi
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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Son dakika haberi...  Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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