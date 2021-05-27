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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.05.2021 - 03:36 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Dört üye atadı

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Son dakika haberi: HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Dört üye atadı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesine Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.

Karar, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

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