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AA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 24.08.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı

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Son dakika haberine göre, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, 5 katlı, 45 dairenin bulunduğu bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yerel basında çıkan son dakika haberlerine göre, olay Mumbai'ye kara yoluyla 4 saat mesafedeki Raigad'da meydana geldi.

Yetkililer, olayda en az 15 kişinin yaralandığını, 70 kadar kişinin enkaz altında kaldığının sanıldığını bildirdi.

Bölgeye ulusal afetle mücadele ekipleri yönlendirildi.

Son dakika haberi: Hindistanda bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı

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