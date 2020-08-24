AA - Fotoğraflar: İHA
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Son dakika haberi: Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı
Son dakika haberine göre, Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde, 5 katlı, 45 dairenin bulunduğu bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yerel basında çıkan son dakika haberlerine göre, olay Mumbai'ye kara yoluyla 4 saat mesafedeki Raigad'da meydana geldi.
Yetkililer, olayda en az 15 kişinin yaralandığını, 70 kadar kişinin enkaz altında kaldığının sanıldığını bildirdi.
Bölgeye ulusal afetle mücadele ekipleri yönlendirildi.
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