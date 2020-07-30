Son dakika haberi: Hem sahiller doldu hem yollar... Araç kuyruğu 15 kilometreyi buldu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, TEM ve D-100 yollarının Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluşturdu.



Bolu Dağı'nın rampaları nedeniyle zaman zaman trafik yavaşladı ama durma noktasına geldi. Polis, Bolu Dağı Tüneli'nde yoğunluk oluşmaması için araçları TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirdi. Bolu Dağı geçişinde bu nedenle yoğunluk oluştu.



Tatilciler, Bolu Dağı'nı geçtikten sonra yollarına devam etti. Yolun Ankara yönünde araç yoğunluğu göze çarpan, İstanbul istikametinde ise çok az araç geçişi olduğu görüldü.



KARADENİZ BAĞLANTI YOLUNDA 15 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU



Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gidenler, Bolu'nun Gerede ilçesi ile Karadeniz bağlantı yolu kesiminde 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yolda trafik zaman zaman durdu. Vatandaşlar, uzun saatlerdir yollarda olmaktan bunaldıklarını söyledi. Bir vatandaş, normalde İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saat sürecek olan yolu 16 saatte geldiğini söyledi.



Bu arada, güzergah üzerindeki köylerde oturan vatandaşlar, sıkışan trafikte sıcaktan bunalan tatilcilere su sattı.

BODRUM’DA SAHİLLER DOLDU



Kurban Bayramı'nı fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum’a akın etti. İlçe girişi başta olmak üzere Bodrum’un şehir içi trafiği durma noktasına geldi. Konaklayacakları otellere ulaşan yerli turistler soluğu mavi sularda aldı. Çekilen trafik çilesinin ardından Bodrum’un serin sularına kendilerini bırakan yerli turistler rahat bir nefes alarak tatillerine başladı.





BAŞKAN TATİLCİLERİ UYARDI



Bodrum’daki yoğunluğun ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise yerli turistin 750 bini aştığını söyleyerek “Vatandaşlarımızın kurban bayramını şimdiden kutluyorum. Bodrum’da inanılmaz bir yoğunluk oluşmaya başladı lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım. Korona virüs (Kovid-19) salgını tüm yurtta halen devam ediyor. Bodrum’da tatil yapan vatandaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Lütfen tüm kurallara uygun bir şekilde bayram tatilini geçirelim” dedi.