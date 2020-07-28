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Son dakika haberi... HDP'li milletvekili Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişme
Son dakika... HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen mağdur D. K. Meclis komisyonuna davet edilecek. Mağdur D. K. Meclis hazırlık komisyonunda dinlenecek.
HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen mağdur D. K. Meclis komisyonuna davet edilecek. Mağdur D. K. Meclis hazırlık komisyonunda dinlenecek.
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