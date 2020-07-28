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GeriGündem Son dakika haberi... HDP'li milletvekili Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişme
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Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Son dakika haberi... HDP'li milletvekili Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişme

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Son dakika haberi... HDP'li milletvekili Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili yeni gelişme
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Son dakika... HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen mağdur D. K. Meclis komisyonuna davet edilecek. Mağdur D. K. Meclis hazırlık komisyonunda dinlenecek.

HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen mağdur D. K. Meclis komisyonuna davet edilecek. Mağdur D. K. Meclis hazırlık komisyonunda dinlenecek.

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