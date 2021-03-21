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Haber Giriş: 21.03.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: HDP'li Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı

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Son dakika haberi: HDP'li Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı

TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gözaltı ile ilgili açıklama geldi...

TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Gergerlioğlu ve bazı partililerin, kararın ardından Genel Kurul'dan HDP grup odasına giderken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan attıkları belirlendi.

Son dakika haberi: HDPli Gergerlioğlu Mecliste gözaltına alındı

Yine Gergerlioğlu'nun, milletvekilliği düşmesine rağmen kamu binasında hakkı olmadığı halde hukuka aykırı olarak kalmaya devam ettiği, halen milletvekili gibi davrandığı, sosyal medya üzerinden basın açıklaması yaptığı tespit edildi. Gergerlioğlu hakkında, 'kamu görevini usulsüz üstlenmek', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'terör örgütü propagandası' suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis ekipleri TBMM'de HDP grup odasında bekleyişini sürdüren Gergerlioğlu'nu, sabah saatlerinde gözaltına aldı. Meclis'ten çıkarılan Gergerlioğlu, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: TBMM koridorlarında terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılarak, terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilerek Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır.

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