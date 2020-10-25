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Haber GiriÅŸ: 25.10.2020 - 19:15 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika haberi: HDP'li eski vekilin terörist oÄŸlu tutuklandÄ±

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Son dakika haberi: HDP'li eski vekilin terörist oÄŸlu tutuklandÄ±
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Firari eski HDP milletvekili Demir Ã‡elik'in "TerÃ¶rden Arananlar Gri Liste"de yer alan oÄŸlu "SavaÅŸ" kod adlÄ± YoldaÅŸ Selim Ã‡elik, Hatay'da tutuklandÄ±.

Son dakika haberi... Hatay Amanoslar'da keÅŸif ve gÃ¶zetleme faaliyeti icra eden gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n operasyonu sonucu saÄŸ yakalanan Ã‡elik'in Hatay Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki iÅŸlemleri tamamlandÄ±.ÂTerÃ¶rist Ã‡elik, gÃ¼venlik Ã¶nlemleri altÄ±nda Hatay Adliyesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
SavcÄ±lÄ±ktaki sorgusunun ardÄ±ndan nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine sevk edilen Ã‡elik, tutuklandÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, 21 Ekim'de Hatay Amanoslarâ€™da keÅŸif ve gÃ¶zetleme faaliyeti icra eden gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n operasyonu sonucu bir terÃ¶ristin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve bir terÃ¶ristin saÄŸ yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸ, saÄŸ yakalanan terÃ¶ristin, bir dÃ¶nem Varto Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 2008-2010'da BDP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ile 24. DÃ¶nem HDP MuÅŸ MilletvekilliÄŸi yapan ve halen yurt dÄ±ÅŸÄ±nda kaÃ§ak olan Demir Ã‡elik'in oÄŸlu "SavaÅŸ" kod adlÄ± YoldaÅŸ Selim Ã‡elik olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

TerÃ¶r Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de yer alan Ã‡elik'in 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ve Ã§ok miktarda mÃ¼himmatla yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

HDPli eski vekilin terÃ¶rist oÄŸlu YoldaÅŸ Selim Ã‡elik, adliyede
HDP'li eski vekilin terörist oÄŸlu YoldaÅŸ Selim Çelik, adliyede
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