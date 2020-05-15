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Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT, (DHA) - AA
Haber Giriş: 15.05.2020 - 08:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

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Haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık, HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile aynı partili Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül gözaltına alındı.

Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, Baykan'a Kaymakam Mehmet Tunç, Kurtalan'a ise İhsan Emre Aydın, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Görevlendirmenin ardından belediye binalarının çevresinde polis güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığı'nca, haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alınan HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Siirt Belediye Başkanı Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı Baran Akgül, polis tarafından gözaltına alındı.

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