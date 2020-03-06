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AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 23:06,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu terör operasyonunda tutuklandı

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Son dakika haberi: HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu terör operasyonunda tutuklandı
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Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ve 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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