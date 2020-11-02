Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Elif için geçmiş olsun mesajı
Son dakika haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük Elif için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak: "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç... Ne desek az, ne desek tarifsiz... Elhamdülillah." ifadelerini kullandı.
Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç...— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 2, 2020
Ne desek az, ne desek tarifsiz...
Elhamdülillah. https://t.co/KLrZqCbGJZ
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