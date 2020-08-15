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Haber Giriş: 15.08.2020 - 10:48,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hayvan Durum İzleme uygulamasına büyük ilgi

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Son dakika haberi: Hayvan Durum İzleme uygulamasına büyük ilgi
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İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden ilgi gördü. Uygulamayı ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirirken, uygulama üzerinden gelen 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti.

İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması, hayvanseverlerden ilgi gördü. Uygulamayı ilk 17 günde 9 bin 453 kişi cep telefonuna indirirken, uygulama üzerinden gelen 203 asıllı ihbara ekipler anında müdahale etti.

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