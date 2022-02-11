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Son dakika haberi: Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti...

#Haydar Dümen#Cenaze#Posta

Son dakika haberi.. Posta Gazetesi köşe yazarı psikiyatr Dr. Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi. Posta yazarı Mehmet Coşkundeniz CNN Türk'e yaptığı açıklamada Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen'in de koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.

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Son dakika.. Ünlü yazar Haydar Dümen 91 yaşında hayatını kaybetti. Haydar Dümen'in cenazesi dün defnedildi.

Vefat haberini aynı gazetede çalıştığı köşe yazarı arkadaşı Mehmet Coşkundeniz sosyal medya hesabından, "Gazetemiz POSTA'nın yazarı, Haydar Dümen hocamızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Türkiye'nin en renkli doktoruydu. Sadece cinsellik konusundaki yazılarıyla değil, hayvan sevgisiyle de tanınırdı. Nur içinde yatsın" notuyla duyurdu.

Coşkundeniz, CNN TÜRK canlı yayınında Haydar Dümen'in eşi Gül Dümen'in de hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyledi.

Son dakika haberi: Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti...

HAYDAR DÜMEN KİMDİR?

Haydar Dümen, 1931 yılında Uşak‘da İki saray köyünde doğmuştur. Yaşadığı köyde ilkokul olmadığı için başka köyde bir ailenin yanında kalarak okudu. Ortaokul ve lise 2. sınıf bitene kadar Uşak’ta okudu. Lise son sınıfı fen şubesi olduğu için Afyon‘da okudu.

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1948 yılında mezun olduğu liseden sonra kazandığı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumak için İstanbul‘a gitmiş ve 1955 yılında mezun olmuştur. 1958 yılında da nöropsikiyatri uzmanı olarak nöroloji ve psikiyatri dallarında uzmanlık diplomasını aldı. 25 yıl devlet hastanelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılında emekli oldu.

1965 yılında Taksim İlkyardım şimdiki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1980 yılına kadar şef olarak çalıştı. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi’nde “Akıl Hastalarının Teşhiri Doğru Değildir” makalesinden dolayı Samsun‘a sürgün olarak tayin edildi.

Daha sonra araştırma ve yazın hayatına giren Dümen, özellikle cinsellik üzerine yazdığı kitaplarla dikkatleri üzerine topladı. Özellikle medyada cinsel problemler üzerine konuşmalar ve röportajlar yaptı.

Haydar Dümen, Güzin Abla gibi dert dinleyen gazete köşe yazarlığı yaptı. Özellikle cinsel yaşam konusundaki problemleri değişik bir mizah anlayışı ile kaleme alarak cevapladığından geniş bir okuyucu kitlesine sahipti.

Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştır. Tam bir karga tutkunuydu. Evinde 6 tane özgürce uçan karga vardır.

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#Haydar Dümen#Cenaze#Posta

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