Son dakika haberi: Hava durumu raporu 2 Kasım: Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı!

MGM hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 10°C, 20°C

Az bulutlu

KÜTAHYA 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 8°C, 20°C

Az bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 26°C

Parçalı ve çok yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY 15°C, 24°C

Parçalı ve çok yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 13°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 14°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C

Parçalı az bulutlu

KONYA 6°C, 15°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyılerının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 13°C

Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 4°C, 18°C

Çok bulutlu

RİZE 15°C, 18°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 18°C

Çok bulutlu,

TRABZON 15°C, 17°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusu çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KARS 4°C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA 10°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

VAN 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GAZİANTEP 12°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİİRT 14°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ŞANLIURFA 16°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.