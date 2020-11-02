Son dakika haberi: Hava durumu raporu 2 Kasım: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o illere yağış uyarısı!
Günlük hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Serin ve yağışlı geçen hafta sonunun ardından MGM'den Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz çevreleri için sağanak yağış uyarısı geldi. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre bugün Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yağışların kuvvetli olması ön görülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 17 derece civarında olacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, 2 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
MGM hava durumu tahminleri son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu raporu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 10°C, 20°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 8°C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 26°C
Parçalı ve çok yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
HATAY 15°C, 24°C
Parçalı ve çok yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı az bulutlu
KONYA 6°C, 15°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, kıyılerının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 4°C, 18°C
Çok bulutlu
RİZE 15°C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 11°C, 18°C
Çok bulutlu,
TRABZON 15°C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğusu çok bulutlu, kuzey ve batısı ile bugün (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KARS 4°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA 10°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
VAN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 12°C, 19°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİİRT 14°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ŞANLIURFA 16°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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