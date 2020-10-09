Son dakika haberi: Hatay'da büyük yangın… Bakan Pakdemirli'den flaş sözler: Tahliyesini istedik

Son dakika haberi.. Belen ilçesinin kırsal Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Trafonun patlaması sonucu çıktığı belirtilen yangın, alevlerin de etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere karadan, yangın söndürme helikopteri ve uçakla da havadan müdahale etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle havadan müdahalede zaman zaman güçlük yaşandığı belirtildi.



ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR



Yangına rüzgar nedeniyle havadan müdahale edilemiyor. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Belen ilçesinin Sarımazı Mahallesi, Arsuz ilçesinin Nardüzü Mahallesi ve İskenderun ilçesine bağlı İsmet İnönün Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı.



EVLERE VE BİR FABRİKAYA SIÇRADI



Sarımazı Mahallesi'nde polis ekipleri, bazı evlerin boşaltılması ve araçların kaldırılması için anonslar yaptı. Evlerini terk eden ve araçlarına binen vatandaşlar, bölgeden uzaklaştı. Alevler bu mahalledeki bazı ev ve iş yerleriyle Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'ndeki bir fabrikaya sıçradı. Yerleşim yerlerindeki yangınlara da ekipler müdahale etti.



Yangın sırasında dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.



TARIM VE ORMAN BAKANI PAKDEMİRLİ'DEN HATAY'DAKİ ORMAN YANGININA YÖNELİK AÇIKLAMA



Bakan Pakdemirli, Manisa programı kapsamında Gördes Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili son bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Saat 10:15 sıralarında başlayan yangına 5 dakika içinde müdahale edildiğini belirten Pakdemirli, nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyretmesi ve rüzgarın da saatte 70 kilometre hızla esmesinin yangını tetiklediğini söyledi.

Yangının meskun mahalde başladığına dikkati çeken Pakdemirli, "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer ve 500 personel sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarının rüzgarın şiddeti nedeniyle aralıklı olarak müdahale edebildiğini söylemek gerekiyor." diye konuştu.

Pakdemirli, emniyetsiz uçuşlarla karşı karşıya kalmamak için helikopterlerin zaman zaman yere indiğini, bir yangın söndürme uçağında da arıza yaşandığına işaret ederek, "Su atar uçaklarımızın su aldığı kapaklardan birisi denizdeki yüksek dalga nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız hava şartları iyi olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımız, maalesef böyle bir arıza yaşadı." ifadelerini kullandı.

Yangının iki köye doğru ilerlediğine belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yangın, Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu köylerin tahliyesini istedik, şiddetli rüzgar sebebiyle hava müdahalesi yapılamıyor ya da yapıldığı saatler kısıtlı. Meskun mahallerde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zarar oluştu. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimizle en son görüştüğümde yangını bir noktada çalışmalarına yoğunlaştıklarını, hızlı bir şekilde kontrol altına almaya çalıştıklarını söylediler."



VALİLİK: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Hatay Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgarlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam etmektedir. Valiliğimiz tarafından gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilecektir."



VALİ DOĞAN İNCELEMELERDE BULUNDU



Hatay Valisi Rahmi Doğan, bölgeye gelerek yangında zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu.



Yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



