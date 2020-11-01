Son dakika haberi... Hatay Valiliği'nden damadın gelini dövdüğü korkunç görüntü sonrası açıklama!
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken Hatay Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.
Son dakika haberi... Hatay'ın Belen ilçesinde, damat Hüseyin İ.nin, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edilen Valilik açıklamasında, "Olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden gelin ve damat kavgası şeklinde yaptıkları ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, yapılan görüşmenin ardından gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.
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