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DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:07 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hatay İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem

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Son dakika haberi: Hatay İskenderun Körfezi'nde korkutan deprem
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Son dakika haberine göre Hatay’da merkez üssü İskenderun Körfezi olan Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 22.22’de merkez üssü İskenderun Körfezi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 9.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına neden olmadı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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