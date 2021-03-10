AA
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Son dakika haberi: Hapis cezası almıştı! CHP'li Osman Kurum hakkında uzaklaştırma kararı
Son dakika haber... PKK silahlı terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Osman Kurum hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Şubat 2021'de Kurum'u "PKK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkemenin kararına istinaden Gebze Belediye Meclisinin CHP'li üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.