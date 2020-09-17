Son dakika haberi: Halil Sezai tutuklandı

Son dakika haberi... Anadolu 7. Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifadesi alınan Sezai, emniyetteki ve savcılıkta daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek "Olay öncesinde bir önceki günden aldığım alkolün etkisi halen vardı. Müştekinin evine gittiğimizde 4 villanın da ortak bahçesinden geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye odun mu olalım yoksa çiçek mi olalım, aramız nasıl olsun diye takılmaktı. Tümüyle espri amaçlıydı. Ben kesinlikle müştekiye odunla vurmadım. Müşteki genel olarak küfre meyilli bir insandır" dedi.

YAPTIĞIM HAYVANLIKTI



Sorgusunda Hüseyin Meriç'in kendisine küfür ettiğini öne süren Sezai, ifadesinde şunları söyledi:



"Olayın şokuyla bir an durakladım ve aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu. Bahçede vurduğumu hatırlamıyorum. Ancak sokakta ağır küfürleri devam ettiği için yapmamam gereken şeyleri yaptım. Kendime yakıştıramıyorum. Yaptığım hayvanlıktı. Odunla hiçbir şekilde vurmadım. Pişmanım. Görüntüye yansımayan yerlerde müştekinin bana saldırıları da oldu. Konserlerimde ezana saygım nedeniyle ara vermiş birisiyim."

TUTUKLANDI



Sulh Ceza Hâkimliği, Sezai'nin "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararda "Şüphelinin üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında ve olayın toplumun duyarlı olduğu bir alanda toplum vicdanında yol açtığı etki göz önünde bulundurulduğunda adli kontrol tedbirinin mevcut soruşturma yönünden yetersiz kalacağı" şeklinde ifadeler kullanıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Kararda, Sezai'nin üzerine atılı "Silahla tehdit" suçunun sevki yapılmış ise de olayın oluş şekli ve mevcut delil durumu, dosya kapsamında suç vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali nazara alınarak bu suç yönünden tutuklanma talebi reddedildi. Sezai, kararın ardından tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?



Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai, 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesi sonucu Sezai, savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı.



Sezai, yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesi sonrası, "Kasten silahlı yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilmişti.