Son dakika haberi: Halil Öztürk ve Sümeyra Tilki’nin görüntüleri ortaya çıktı! Eşi Hürriyet'e konuştu...

Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün makam şoförü Ahmet Tilki’nin, noter tebligatlı istifasıyla ortaya çıkan yasak aşk iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ahmet Tilki, 11 Nisan 2019’da nikâh masasına oturduğu eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Halil Öztürk’ün birlikte olduklarını iddia etmiş ve “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” demişti. Tilki, Öztürk’ün eşine gönderdiği konumdaki bir binada buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini de söylemişti. İşte o görüntüler dün ortaya çıktı.

AYRI AYRI GELİYORLAR

2 Haziran’da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk’ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp’tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki’nin taksiyle adrese geldiği görülüyor. Tilki’nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.

İKİSİNE DE DAVA AÇIYOR

Hürriyet’e konuşan Ahmet Tilki, “Şu an avukatımın yanındayım hem eşime hem de Halil Öztürk’e dava açıyorum. Artık bundan sonraki süreci Türk adaletine emanet ediyorum. Hak elbette yerini bulacaktır” dedi. Ahmet ve Sümeyra Tilki, 11 Nisan 2019’da evlenmişti. Nikahlarını da Başkan Öztürk kıymıştı.

BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN SUÇ DUYURUSU: ‘O YAZIŞMALAR HAYALİ’

Öztürk’ün sözlü savunma için İYİ Parti tarafından Ankara’ya davet edildiği ileri sürülürken, avukatı Elmalı Cumhuriyet Savcılığı’na Ahmet Tilki hakkında iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda şöyle denildi: “Müvekkil ile şüphelinin eşi arasında geçtiği iddia edilen sözde yazışmaların görüntüsü servis edilmiştir. Bu yazışmalarda müvekkilin halen kullanmakta olduğu 0532... numaralı hat numara olarak sanki gönderici ismi gibi kaydedilmiş müvekkilin WhatsApp fotosu da gönderici resmi olarak yapıştırılmış ve ortaya hayali bir hesap ile hayali bir yazışma çıkmıştır.”

GENEL MERKEZ TAKİPTE

Skandal iddialar, İYİ Parti Genel Merkezi’nde de gündem oldu. İddialara ilişkin haberlerin yayınlanmasından hemen sonra İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, yaşananlarla ilgili İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nı arayarak detaylı bilgi aldı.

SÜMEYRA TİLKİ: AVUKATIM AÇIKLAMA YAPACAK

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sümeyra Tilki, “Devam eden hukuki süreç ve dava dosyalarının toplu bir şekilde hazırlanmasının ardından, avukatım İbrahim Yanmaz ile birlikte basına gerekli açıklama yapılacaktır” dedi.