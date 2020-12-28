DHA
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Son dakika haberi: Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden acı haber! Çığ altında kalan asker şehit oldu
Son dakika haberine göre; Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Hakkâri/Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu 1 askerin şehit olduğunu, bir asker için ise arama/kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şehit sayısı 2'ye yükseldi.
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