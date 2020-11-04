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DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 19:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Hakkari’de, 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Hakkari’de, 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." denildi.

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