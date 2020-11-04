Son dakika haberi: Hakkari’de, 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK’lı terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 5 oldu." denildi.