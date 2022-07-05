Son dakika haberi: Haftalık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 27 Haziran - 03 Temmuz haftalık virüs tablosunu paylaştı. Buna göre; 27 Haziran – 3 Temmuz haftasında 57 bin 113 kişi koronavirüse yakalandı. Bir hafta içerisinde corona nedeniyle 25 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,22 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 839 bin 557 oldu. yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

20-26 HAZİRAN TABLOSU



Bakanlığın 20-26 Haziran koronavirüs tablosuna göre; 26 bin 635 vaka belirlenirken, 17 kişi yaşamını yitirmiş, 11 bin 256 kişi ise taburcu olmuştu.

